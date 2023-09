Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai apreciați preoți din Alba Iulia, cunoscut și la nivel național și internațional, parintele Jan Nicolae, a fost suspendat pentru 30 de zile de catre reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe.

- Trafcul pe A10 Sebeș-Turda a fost oprit, fiind nevoie de reconstruirea caii de rulare din cauza unei alunecari de teren ce a afectat corpul autostrazii, la nord de Alba Iulia. Restricțiile de trafic au dus la cozi kilometrice, ambuteiaujul fiind sporit și de faptul ca un TIR s-a defectat chiar pe rampa…

- Barbat din Alba Iulia, prins baut la volan in Vințu de Jos. Ce alcoolemie avea Un barbat de 50 de ani din Alba Iulia, a fost prins la volan sub influența alcoolului. Evenimentul s-a produs in noaptea de 20 august 2023 in localitatea Vințu de Jos. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 20 august 2023, in jurul…

- La data de 12 august 2023, in jurul orei 02,00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 29 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 5 august 2023, in jurul orei 21,30, polițiștii din Teiuș au intocmit dosar de cercetare penala, sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere cu permisul suspendat, fața de un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia. In seara zilei de 5 august, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de…

- Tanar din Alba Iulia, cu dosar penal. In timp ce conducea o mașina cu permisul suspendat, nu a oprit la semnalul polițiștilor Un tanar de 20 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce, in timp ce conducea un autoturism avand permisul suspendat, nu a oprit la semnalul polițiștilor din Teiuș.…

- Un preot ortodox din Rusia a provocat un accident grav de circulație in timp ce conducea sub influența alcoolului. Imaginile filmate de un martor il surprind pe preot in haine civile, fiind scos din mașina dupa accidentul in care a lovit mai multe autoturisme parcate. ???? Shocking Incident in Volgograd…

- Parohul bisericii Sfantul Ierarh Nicolae din satul Puhoi, raionul Ialoveni, Alexei Sirbu, a fost oprit de a oficia cele sfinte, „pana la aducerea pocainței depline in fața ierarhului și revenirea in clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova”. Un decret in acest sens a fost semnat de Mitropolitul Moldovei…