Cumunicat COTAR: Politicul și anarhia nu au ce căuta într-un protest democratic! Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a remis un comunicat de presa in care a precizat cum isi doreste sa continuare negocierile cu Guvernul. Reprezentantii transportatorilor nu vor ca manifestarea lor sa fie confiscata politic, in anul electorat 2024. Iata integral comunicatul COTAR: Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania(C.O.T.A.R.) saluta orice protest […] The post Cumunicat COTAR: Politicul și anarhia nu au ce cauta intr-un protest democratic! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scopul nostru este sa obținem modificari legislative in favoarea romanilor și a economiei Romaniei, nu sa dam jos guverne sau sa punem guverne. COTAR a anunțat organizarea unor proteste in luna ianuarie, dar nu este organizator al manifestațiilor din aceste zile și nici nu a participat la intalnirile…

- Raportul ASF arata ca doar 25% din prețul RCA reprezinta cleltuielile cu despagubiri, iar 75% incaseaza firmele de asigurari, arata Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania C.O.T.A.R. In țarile civilizate din UE, cheltuielile asiguratorilor sunt intre 15-30%. De asemenea,…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) se opune continuarii plafonarii tarifelor RCA la nivelul preturilor practicate de asiguratori si cere ca o continuare a acestei masuri sa se faca numai la tariful de referinta afisat de ASF, conform unui comunicat de presa."Confederatia…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) cere inca o data Parlamentului Romaniei sa aleaga, pentru conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), profesioniști, persoane competente care sa poata rezolva problemele grave ale sectorului Asigurari, mai…

- DREPT LA REPLICA15.12.2023 Cum se susține candidatura lui Sorin Mititelu la șefia ASF, cu transformarea noastra din pagubiți in „mafioți” Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.)solicita postului Romania TV și site-ului Economica.net sa explice cum au ajuns…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) acuza firmele de asigurari de hoție, dupa ce acestea au practicat majorari de tarife in perioada plafonarii RCA. Totodata, COTAR reclama faptul ca ASF nu a luat nicio masura, deși i-au fost prezentate date concrete. In plus,…

- Acum, aceeași confederație a transportatorilor - COTAR - a cerut explicații in legatura cu rezerva de daune a firmelor care au ramas pe piața, dar ASF refuza sa le raspunda și ii trimite sa ceara explicațiile in instanța de judecata, deși se știe ca termenele proceselor se intind pana in 2026, ceea…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția Guvernului Romaniei in legatura cu necesitatea de a gestiona situația din piața asigurarilor RCA. Transportatorii iși exprima nedumerirea fața de ceea ce ei considera a fi „refuzul” DNA de a investiga și…