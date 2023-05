Cumulul pensiei cu salariul în instituțiile din Bistrița, o problemă controversată Deficitul bugetar de miliarde de lei care trage in jos coaliția de guvernare a readus la suprafața posibilitatea ca angajații care cumuleaza pensia cu salariul sa-și piarda aceste beneficii. Gazeta de Bistrița a facut mai multe adrese la instituțiile din Bistrița-Nasaud pentru a afla numarul celor care primesc atat pensie, cat și salariu. Trebuie sa subliniem de la inceput faptul ca acest concept, numit cumul pensie-salariu, implica posibilitatea ca un fost angajat care a ieșit la pensie sa continue sa lucreze și sa primeasca, in același timp, pensia la care are dreptul in urma contribuțiilor… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

