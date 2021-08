Cumparaturile online, click si sunt la tine acasa Cresterea galopanta a comertului online face ca industria ambalajelor sa devina esentiala atat pentru companiile care isi comercializeaza produsele prin intermediul platformelor online, cat si pentru consumatorul final. Cumparaturile online sunt, in acest moment pe un trend ascendent, iar acest lucru aduce o provocare companiilor, care trebuie sa se adapteze pentru a asigura o experienta pozitiva clientilor lor.Piata mondiala a ambalajelor destinate comertului electronic a fost estimata la aproximativ 30 miliarde de dolari in anul 2022, cu o previzionare de crestere pana in 2026 de 50%. Cresterea… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

