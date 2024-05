Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj Avangarde, realizat pe respondenți din Sectorul 1 al Capitalei, o plaseaza pe Gabriela Firea, candidatul PSD, pe primul loc in intenția de vot pentru Primaria Generala. Pentru Primaria Sectorului 1, cetațenii ar vota candidatul PNL, George Tuța, conform cercetarii sociologice.

- Derby-urile se vad pe „terenul politic”. Candidatul PSD la Primaria Generala, Gabriela Firea, spune ca „Nicușor Dan se plange mai mult decat m-am plans eu, deși eu am avut condiții mai vitrege”. Aceasta compara situația ei și a actualului edil al Capitalei cu meciurile dintre „Steaua și Dinamo”. „Mi-aș…

- Gabriela Firea, insoțita de premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu și mai mulți social-democrați, printre care și Robert Negoița și Daniel Baluța, a declarat, la depunerea candidaturii pentru un nou mandat de primar general al Capitalei, ca „oamenii ne pot ierta daca gresim, dar nu ne pot ierta daca…

- "Dan Voiculescu il blocheaza pe Piedone sa nu se retraga din candidatura sa la Primaria Generala pentru ca ar vrea sa negocieze condiții mai bine la alegeri pentru oamenii sai, vrea 20 de locuri la europarlamentare, etc. (...) Conform tratatelor care descriu sindromul Stockholm, se pare ca Dan Voiculescu…

- Cristian Popescu Piedone are un raspuns tranșant pentru Marcel Ciolacu, dupa ce acesta i-a tot cerut sa se retraga din cursa electorala pentru Primaria Generala a Capitalei, dupa ce Gabriela Firea a fost anunțata candidata PSD.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu, dar și candidatul susținut de PSD și PNL la funcția de primar general al Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, au participat, marți, la conferința de alegeri a PSD București."Da, mi-aș fi dorit ca doamna Gabriela Firea sa fie candidata Partidului Social Democrat și a noastra…

- In anul 2024, numeroase familii locuiesc intr-un cartier fara canalizare, cu strazi de pamant, copiii mergand kilometri prin gropi și noroaie ca sa ajunga la școala, in cel mai bogat sector al Capitalei. Aceasta, in timp ce primarul Clotilde Armand se lauda cu banci amplasate printre boscheți și zone…

- Gabriela Firea este cea mai buna candidata a PSD pentru funcția de primar al Capitalei, a declarat Marcel Ciolacu la Digi24. Insa, daca se decide sa fie un candidat comun PSD-PNL, nici Firea, nici Burduja și nici Piedone nu vor fi candidatul comun al coaliției.