Cumpărăturile cu bani cash vor deveni o raritate! Care va fi plafonul maxim In urmatorii doi ani, vom recurge din ce in ce mai puțin la tranzacțiile in numerar. Conform proiectului asumat de Guvern in Parlament, se dorește restrangerea utilizarii acestui tip de plata. Astfel, persoanele fizice vor avea posibilitatea sa cheltuie in numerar cel mult 5.000 de lei in magazine. Pentru achizițiile care depașesc aceasta suma, va fi obligatoriu sa folosim cardul. In ceea ce privește firmele, acestea vor putea efectua tranzacții cash intre ele de cel mult 1.000 de lei. Prin aceasta masura, executivul intenționeaza sa reduca circumstanțele in care se efectueaza tranzacții fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Prevederea prin care romanii nu mai au voie sa faca plați in numerar decat pana la un anumit plafon zilnic i-a revoltat pe romani. Limita zilnica de 5.000 de lei este prevazuta in pachetul de masuri fiscal-bugetare pentru care guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament. Deocamdata, legea nu se aplica,…

- „Imi incasez salariul in numerar , nu am cont bancar pentru a apara cele patru crezuri ale AUR: națiune, familie, credința și libertate. Plațile in numerar sunt despre libertate și evitarea controlului social.Reacția liderului AUR vine in contextul in care premierul și-a asumat raspunderea pe noile…

- „Imi incasez salariul in numerar , nu am cont bancar pentru a apara cele patru crezuri ale AUR: națiune, familie, credința și libertate. Plațile in numerar sunt despre libertate și evitarea controlului social.Reacția liderului AUR vine in contextul in care premierul și-a asumat raspunderea pe noile…

- Platile in numerar vor fi limitate. Transferul de bani intre persoanele fizice autorizate si persoanele juridice vor fi plafonate la 5.000 de lei pe zi pana la sfarsitul lui 2024. Guvernul justifica masura aratand ca in felul acesta limiteaza evaziunea fiscala. „Operatiunile de incasari si plati in…

- Guvernul Romaniei umbla la plațile cu bani cash la magazinele de tip cash and carry. Cumparaturile ale unei persoane zilnice nu vor mai putea depași suma de 2.000 de lei. Acest fapt este stipulat in noul proiect de Lege privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitații financiare…

- Guvernul a pus in dezbatere publica un proiect de lege care reduce drastic limita maxima a sumei pe care o pot plati in numerar categorii precum PFA-uri sau persoanele juridice.Conform proiectului de ajustare fiscala, scade de la 5.000 de lei la 1.000 de lei de persoana suma maxima zilnica pe care…

- Intrebat despre limita de 2.000 de lei pentru platile cash in magazinele cash&carry, Marcel Bolos a declarat: „Stim bine ca platile cash sunt generatoare de plati la negru si in felul acesta noi trebuie sa fim foarte duri cu fenomenul de combatere a evaziunii fiscale, iar una dintre aceste modalitati…

