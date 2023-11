Cumpărături atipice de Black Friday. Românii au cumpărat peste 19 tone de carne de porc online Black Friday 2023. Doar la cel mai mare retailer din tara s-au vandut pana la miezul zilei aproape 2 milioane de produse de Black Friday. Valoarea comenzilor se ridica deja la o suma cu 9 cifre. In acest an, cel mai mare retailer online a pus la bataie tone de carne de porc pentru ca romanii simt deja scumpirile si romanii isi doresc sa cumpere la un pret mai mic pentru sarbatori. S-au vandut pana in acest moment 19 tone de carne de porc. Sunt reduceri foarte mari si la pachetele turistice, de cazare din Romania, dar si la bilete de avion, cu 50% mai ieftine, daca le cumparam astazi, conform… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

