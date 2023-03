Stiri pe aceeasi tema

- ANAF se pregatește de controale la persoane fizice care fac activitate comerciala online și au avut incasari ramburs, a anunțat, Teodor Alexandru Georgescu – director general Antifrauda in cadrul instituției. Acestea vor porni in urma obligației curierilor de a transmite date privind plata cu numerar.

- Celulita este o condiție de sanatate foarte frecventa și inofesiva care vizeaza pielea, in special din zona coapselor, șoldurilor, feselor și abdomenului. In principal, condiția este mult mai raspandita in randul femeilor, decat a barbaților. Mulți oameni incearca, cu rate variabile de succes, sa-și…

- Incasarile la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit in locațiune bunuri imobile au crescut cu 53,3% in prima luna a anului 2023, comparativ cu perioada similara a anului 2022, și constituie 4,9 milioane lei. „Urmare a acțiunilor de conformare voluntara și informare, in luna ianuarie…

- Incasarile la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit in locațiune bunuri imobile au crescut cu 53,3% in prima luna a anului 2023, comparativ cu perioada similara a anului 2022, și constituie 4,9 milioane lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, in luna ianuarie 2023 au fost identificate…

- Ghid ANAF 2023: cum se stabilește rezidența fiscala pentru persoanele care vin sau pleaca din Romania ANAF pune la dispoziție ghidul pentru stabilirea rezidenței fiscale, in cazul impozitarii veniturilor obținute de persoanele care vin sau pleaca din Romania. Sunt oferite detalii despre criterii pentru…

- Documentul, al carui formular nou a fost publicat, saptamana trecuta pe site-ul Fiscului, este obligatoriu si pentru cei care nu realizeaza venituri, dar opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate si trebuie completat, pana la 25 mai. Persoanele care vor depune declaratia unica…

- Anul 2023 a debutat cu o serie de modificari fiscale in sfera impozitului pe venit, a TVA și al contribuțiilor sociale. OG 16/2022 a modifcat Codul fiscal și a adus o serie de modificari și creșteri de impozite, situație care are impact asupra multor categorii de persoane. Detaliem mai jos cele mai…

- Sunt scutite de taxe vamale și de TVA la importuri mai multe bunuri utilizate in principal de persoane fizice, cand aceste bunuri sunt importate de organizații cu caracter caritabil pentru ucrainenii care ajung in Romania. Asta dupa ce un ordin al Ministerului Finanțelor (4645/2022) a fost publicat…