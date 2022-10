Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de Parteneriat 2021-2027 dintre Comisia Europeana si Romania a fost semnat, miercuri, la Alba Iulia, de comisarul european pentru Coeziune si Reforme, Elisa Ferreira, prim-ministrul Nicolae Ciuca si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

- Efectivele de bovine sunt in cadere libera de ani buni, iar scumpirea furajelor pe fondul secetei a accentuat acest declin. Șeptelul s-a redus dramatic, ajungand undeva la nivelul anului 1916, cand Romania se afla in plin razboi mondial, in timp ce importurile de lapte cresc cu fiecare an. „Eu nu mi-am…

- Prim-vicepreședintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania, clujeanul Augustin Feneșan, ii cere ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, sa elimine din contractele de finanțare din fonduri europene clauza care prevede ca plata sumelor…

- Vouchere sociale: ce se intampla cu beneficiarii care nu au primit banii pe carduri. A fost virata a doua tranșa de 250 de lei Cardurile sociale au fost incarcate cu a doua tranșa, a anunțat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Boloș. Potrivit sursei citate, de saptamana viitoare,…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) va lansa pana la sfarsitul anului 2023 toate apelurile majore de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027, pentru ca proiectele sa sustina economia si cresterea nivelului de trai al romanilor. Concret, obiectivele MIPE sunt ca in anul…

- Comitetul interministerial PNRR, organism responsabil cu examinarea progresului in implementarea investitiilor si reformelor, a carui coordonare este asigurata de prim-ministru (presedinte), impreuna cu ministrul investitiilor si proiectelor europene (vicepresedinte), s-a reunit, marti, la Guvern. …

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca nu va astepta modificarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru a face investitii in sistemul de irigatii din Romania, mai ales ca exista o lege si fonduri bugetare prevazute in acest sens, dar va aborda acest subiect la Comisia Europeana…

- Ministrul PNL al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, anunța ca saptamana viitoare se va finaliza emiterea și distribuirea tuturor celor 2,5 milioane de carduri sociale, pe care va fi incarcat ajutorul de 1000 lei acordat in patru tranșe pana la finalul anului. Pana ieri, 20 iulie, au…