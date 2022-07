Cum vrea Petre Daea să rezolve problema furajelor pentru marile ferme zootehnice Ministrul Agriculturii Petre Daea cauta soluții pentru a-i ajuta pe crescatorii de animale care au probleme cu asigurarea furajelor, dupa ce seceta le-a distrus culturile, in special, cea de porumb. Ministrul vrea sa ii puna in legatura pe fermierii dintr-o parte in alta a țarii, pentru ca sa nu apara perturbari in asigurarea hranei la marile ferme zootehnice. „Problema grea, insa, care se naste aici, este problema zootehniei, dat fiind faptul ca in multe judete ale tarii porumbul, ca si furaj, nu mai poate alimenta fermele zootehnice care folosesc in ratia furajera aceasta cereala atat de necesara,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

