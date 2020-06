Cum vrea Ludovic Orban să dribleze Parlamentul? Prelungește starea de alertă fără votul camerelor reunite Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe teritoriul Romaniei a fost transmisa spre informare Parlamentului, potrivit unor surse oficiale. Legea 55/2020 privind instituirea starii de alerta nu precizeaza explicit ca Guvernul este obligat sa ceara aprobarea Parlamentului in cazul in care este prelungita starea de alerta. "Starea de alerta se instituie de Guvern prin hotarare, la propunerea ministrului afacerilor interne, si nu poate depasi 30 de zile. Starea de alerta poate fi prelungita, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotarare a Guvernului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Parlamentul se reunește de la ora 15.00 pentru a vota hotarârea Guvernului privind încuviintarea starii de alerta în România. Hotarârea Cabinetului Orban a fost modificata de parlamentarii PSD în comisiile juridice. Modificarea printr-o decizie a Parlamentului a unei…

- Sedinta plenului reunit va avea loc incepand cu ora 15,00. Birourile reunite au aprobat marti scrisoarea premierului Ludovic Orban prin care transmite Hotararea Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni, marți, de la ora 13.00, pentru a stabili ședința de plen reunit de incuviințare a masurii Guvernului de instituire a starii de alerta și a interdicțiilor pentru populație. Cel mai probabil, plenul reunit al Parlamentului se va…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul Guvernului privind masurile din starea de alerta, fiind facute mai multe modificari, printre care aceea ca Parlamentul va trebui sa incuviinteze starea de alerta in cazul in care aceasta se instituie in cel putin jumatate…

- Starea de alerta va fi instituita la nivel național, dupa incetarea starii de urgenta. Proiectul, care a primit raport de admitere cu amendamente in Comisia juridica, a fost insusit de plen cu 111 voturi pentru, 8 impotriva si 15 abtineri. ”In vederea prevenirii si combaterii efectelor unei pandemii,…

- Senatul a adoptat marți proiectul de lege al Guvernului privind starea de alerta dupa ce l-a modificat substanțial. Potrivit raportului elaborat de senatorii juriști Parlamentul este cel care încuvințeaza starea de alerta prin ședința comuna a celor doua Camere și nu Guvernul prin ordonanța de…