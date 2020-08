Cum vrea Iranul să aducă Internetul din țară sub controlul regimului Un grup de parlamentari iranieni vrea sa aduca Internetul din țara sub controlul unui comitet compus din elemente puternice ale regimului, printre acestea numarându-se și Garda Revoluționara a Iranului, scrie Newsweek.



Patruzeci de membri ai parlamentului iranian au semnat proiectul de lege pâna luni. De asemenea, proiectul denumit &"Organizarea mesajelor pe social media&" ar interzice aplicațiile de mesagerie straine și le-ar înlocui cu unele locale care ar putea acorda guvernului mai multe date privind utilizatorii.



Legislația ar introduce și noi pedepse pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua rețele de socializare il „cenzureaza” pe președintele american Donald Trump, acuzat ca incalca regulile. Facebook și Twitter il sancționeaza pe Trump pentru postarile care conțin informații eronate despre coronavirus. Companiile de socializare au precizat in ultimele luni ca nu vor mai tolera dezinformarea…

- Un videoclip care conținea dezinformari cu privire la coronavirus a fost șters de Twitter, Youtube și Facebook de pe platformele lor dupa ce a fost redistribuit de președintele american Donald Trump și fiul acestuia, Donald Trump jr., relateaza Business Insider.Videoclipul care a strâns…

- Deputatii turci vor vota un proiect de lege care ar putea bloca Facebook si Twitter. Legea da autoritatilor puterea de a reglementa continutul pe marile site-uri de socializare. In Turcia, mii de oameni au fost deja aspru pedepsiti pentru activitatea lor pe retelele de socializare, noteaza mediafax.Parlamentul…

- Autoritatile vor ca aceste companii cu peste 1 milion de utilizatori zilnici in Turcia sa aiba un reprezentant in tara care sa raspunda in 48 de ore la reclamatiile privind postarile care "incalca drepturile personale si de confidentialitate", potrivit Mediafax.Legea obliga Facebook, Twitter…

- Deputatii turci vor vota un proiect de lege care ar putea bloca Facebook si Twitter. Legea da autoritatilor puterea de a reglementa continutul pe marile site-uri de socializare, scrie Mediafax. În Turcia, mii de oameni au fost deja aspru pedepsiti pentru activitatea lor pe retelele de socializare.Parlamentul…

- Noua lege a securitații naționale, impusa de liderii comuniști de la Beijing guvernului lor marioneta din Hong Kong, ii obliga pe giganții americani din domeniul tehnologiei sa faca un balet pe sarma,...

- Potrivit Fox Business News, PepsiCo nu se va mai promova pe Facebook. Suspendarea va avea loc in lunile iulie si august, iar sursele au descris masura ca "un boicot global" fata de publicitatea pe Facebook. PepsiCo nu a raspuns imediat unei solicitari din partea Reuters pentru comentarii. De…

- Presedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv ce vizeaza limitarea protectiei retelelor sociale si limitarea libertatii de care beneficiaza acestea in gestionarea continutului publicat, dupa ce Twiter a decis zilele trecute sa marcheze postarile lui Trump drept inselatoare.…