Stiri pe aceeasi tema

- Un caz șocant a avut loc in județul Sibiu! O femeie și-a omorat soțul, dar a scapat de inchisoare. Iata ce au descoperit anchetatorii care s-au ocupat de acest caz, dar și cum a reușit Maria sa scape de inchisoare!

- Soțul Danei Roba a mai primit o lovitura din partea oamenilor legii. Cunoscutul make-up artist pare ca nu va scapa prea curand de situația dificila in care se afla. Iata ce au decis magistrații in cazul lui Daniel Balaciu!

- La cateva luni de cand fiul sau a omorat doi tineri in stațiunea 2 Mai, Mihai Pascu a vorbit, pentru prima data, despre ceea ce s-a intamplat, de fapt. Tatal lui Vlad Pascu a spus daca a intervenit sau nu pentru fiul sau și cum a ajuns acea mașina pe mainile fiului sau.

- O tanara absolventa a Facultații de Medicina a Universitații „Danarea de Jos” din Galați a fost gasita moarta intr-un apartament. Tanara era in Franța pentru a-și pregati rezidențiatul. Tragedia s-a petrecut in orașul Amiens, intr-un apartament inchiriat de femeia de 31 de ani. Doina J., de 31 de ani,…

- Doi barbați, de 31 și 32 de ani, care incercau sa scape de o pedeapsa cu inchisoare, au fost prinși de polițiști in comuna Margineni, respectiv in comuna Stanișești. Barbatul prins in Margineni, de 32 de ani, este condamnat la 1 an și 4 luni de inchisoare. Cel prins in Stanișești are 31 de ani […] Articolul…

- Un barbat de 63 de ani, din municipiul Bacau, urmarit la nivel național a fost depistat, pe data de 22 noiembrie, de polițiștii Secției 1 Poliție Bacau. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii de catre Tribunalul Bacau, fiind condamnat la 3 ani de inchisoare pentru…

- Legea 2 Mai este o initiativa legislativa care prevede cresterea sancțiunilor pentru traficantii de droguri si eliminarea posibilitatii suspendarii executarii pedepselor.Proiectul de lege poarta numele localitatii 2 Mai, acolo unde Roberta si Sebastian, doi tineri studenti, au fost omorati de Vlad Pascu,…

- Fiul de doar 18 ani a murit, fiind electrocutat, iar mama sa nu iși mai gasește locul, de durere. Este povestea unei familii care și-a pierdut feciorul, in urma unui incident cu sfarșit tragic, acum 2 luni. Femeia, care-și deplange copilul, a povestit, intr-un interviu cu Adrian Prodan, cum s-a intamplat…