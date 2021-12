Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au ajuns sa manance carne de pui cu salmonella, din cauza importurilor masive de carne infestata din Polonia și cu complicitatea autoritaților, care nu fac controale la vama. Mai mult, sunt importatori care recidiveaza in fiecare luna cu vanzarea de pui polonez cu salmonella, insa nicio interdicție…

- Gigantul de investitii si management al monedelor digitale Grayscale sustine ca metaversul are potentialul unei piete anuale de un trilion de dolari din vanzarea de spatii si tehnologii digitale printre altele, relateaza Business Insider.

- FutureCoin, o criptomoneda romaneasca bazata pe o tehnologie cu o viteza medie de 194 de ori mai rapida in raport cu celelalte tehnologii blockchain, se lanseaza pe piata globala la inceputul lunii decembrie, a anuntat, joi, echipa care a creat moneda. Conform unui comunicat al fondatorului…

- Cele mai mari 10 criptomonede din lume au fost in declin, in ultima saptamana, cu pana la 4-6%. Activele digitale resimt presiune din partea unui mix de factori care sunt explicați in detaliu de catre Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul XTB Romania, casa de brokeraj pe piețele internaționale, listata…

- In contextul pandemiei, romanii s-au vazut nevoiți sa petreaca mai mult timp acasa decat la birou, ocazie cu care au simțit nevoia de a-și reamenaja sau renova locuința, mai ales in condițiile in care au disparut unele cheltuieli, cum ar fi fost...

- Piața muncii s-a transformat sub ochii noștri in ultimii zeci de ani, iar principala cauza este evoluția tehnologiei. In prezent sunt locuri de munca la care parinții sau bunicii noștri nu s-ar fi gandit. Iar piața va continua sa se dezvolte cu repeziciune in aceasta direcție. In ultimii ani, evoluția…

- Mulți român consuma acest aliment, cel mai nociv de pe piața, chiar dis de dimineața, fara sa se gândeasca consuma unul dintre cele mai toxice produse. Cel mai nociv aliment, ce produce probleme serioase de sanatate și poate cauza chiar infarctul,…

- Eforturile companiilor de a atrage angajati potriviti s-au intensificat, pe fondul unui volum de activitate crescut, iar acest lucru se observa cel mai bine in numarul mare de anunturi publicate pe platforma de recrutare BestJobs.