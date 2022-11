Autoritatile noastre au stabilit cine si cum va putea sa-si plateasca factura la energie in rate. Pentru clientii vulnerabili, se esaloneaza la plata factura pe o perioada de minimum 3 luni sau convenita de parti. In noua lege, este astfel introdusa notiunea de client activ, iar formula de calcul al pretului de furnizare a energiei […] The post Cum vor putea romanii sa-si plateasca factura la energie electrica in rate. Noile reguli de la ANRE first appeared on Ziarul National .