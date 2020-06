Stiri pe aceeasi tema

- Invațamantul din Romania sufera schimbari fara precedent, din toamna! Guvernul vrea ca in clase sa fie maximum 10-15 elevi, iar aceștia sa sta cel mult 4 ore pe zi la școala. In plus, fiecare ora de curs va dura cel mult 30 de minute, in condițiile in care jumatate din elevi invața de acasa online.…

- PLANUL Ministerului Educatiei, in eventualitatea revenirii epidemiei: elevii ar putea veni la școala prin rotație! Ministrul Educației, Monica Anisie, anunta ca institutia pe care o conduce analizeaza mai multe scenarii in ceea ce privește revenirea elevilor la școala in septembrie. Anisie a explicat…

- Ministrul Educației, Monica Anisie , a vorbit si despre posibilitatea de a avea din nou cate 30-32 de elevi in sala de clasa, odata cu reinceprea anului scolar. „La acest moment, scenariul acesta nu-l vad posibil. Nu ne mai putem intoarce la salile de clasa pline cu 30 și ceva de elevi. Este clar ca…

- Cei aproximativ 6.000 de elevi din județul Alba care, la fel ca alte mii de elevi din toata țara, nu au acasa aparatura necesara pentru a participa la cursurile online solicitate de Ministerul Educației, vor primi cate o tableta cu internet din fondurile alocate, joi, de Guvern. Ministrul Educatiei,…

- Patru asociații ale elevilor au anunțat ca vor sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pentru a face dreptate elevilor fara acces la internet, privați de Ministerul Educației de dreptul constituțional la invațatura. Reprezentanții elevilor considera ca obligativitatea participarii…

- Ministerul Educației a emis marți, 21 aprilie, ordinul privind instrucțiunea de organizare a procesului educațional pe perioada suspendarii cursurilor. Cursurile pe net devin obligatorii și vor fi monitorizate. In contextul in care 64% dintre elevii romani duc lipsa unui calculator, tableta sau telefon…

- Scoala se reia online Foto: Gina Poenaru. Scoala se reia de miercuri tot prin cursuri în formula online, ca și înainte de vacanța de Paști. Tot miercuri, Ministerul Educației va afișa pe pagina sa de internet o noua serie de așa-zise teste de antrenament pentru elevii…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a transmis o scrisoare deschisa cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar prin care le anunta ca, pe perioada starii de urgenta, in timpul orelor online nu vor fi predate noi lectii si nu vor fi evaluari.Ministrul le-a transmis profesorilor ca prin lectiile…