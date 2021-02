Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis:”In unanimitate, am decis ca, de luni (8 februarie) majoritatea copiilor merg fizic la școala, dar situația va fi diferita in funcție de situația epidemiologica din fiecare localitate: In scenariul verde, merg toți; In scenariul galben merg fizic la școala doar copiii de…

- Școlile vor fi deschise pe 8 februarie, cu prezenta fizica a prescolarilor si a elevilor, dupa trei luni in care orele s-au desfașurat in online, au declarat surse oficiale petnru Libertatea. Decizia urmeaza sa fie anunțata și de președintele Iohannis, care va susține in scurt timp o conferința de presa.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca scolile se vor redeschide in Romania. Presedintele a facut anuntul dupa sednta pe care a avut-o cu premierul Florin Citu, dar si cu decidentii din domeniul sanitar. „S-a ajuns in unanimitate la o concluzie importanta. Incepand din semestrul al doilea, adica…

- Se revine la sistemul pe ”scenarii” (verde, galben și roșu). In localitațile incadrate in scenariul verde toate școlile se deschid fizic. Universitațile vor decide fiecare in parte. Declarațiile șefului statului au avut loc dupa o ședința de lucru, cu membri ai Cabinetului Cițu, dar și cu Raed Arafat,…

- Autoritațile au decis intrarea in scenariul roșu a municipiului Buzau, insemnand inchiderea școlilor, a restaurantelor și cafenelelor, a cinematografului dintr-un mall buzoian, precum și interzicerea activitaților cu jocuri de noroc. Potrivit hotararii de azi, „masurile stabilite vor fi aplicate pentru…

- Un numar de 4.478 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 5.022 in Scenariul 2 (mixt), informeaza, joi, Ministerul Educatiei si Cercetarii. In conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, joi, la ora…

- Din cauza faptului ca rata incidentei cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori in municipiul Calarasi a ajuns la 1,74, iar in comuna Ciocanesti 2,02, Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta au decis ca toate unitatile scolare din municipiul resedinta de judet si comuna Ciocanesti, aflate in scenariul…