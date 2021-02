Cum vor fi testați în școli copiii suspecți de coronavirus. Guvernul a decis Ministerul Sanatații a publicat, vineri seara, formularul prin care parintii isi vor exprima consimtamantul ca elevii sa fie testati cu teste rapide antigen impotriva coronavirsului in scoli. "Recomandam parinților sa aduca din prima zi de școala formularul de consimțamant tiparit și semnat, pentru ca elevii sa poata fi testați imediat atunci cand este nevoie", transmite MS. In cazul elevilor care prezinta in timpul orelor de curs simptome specifice COVID-19, Ministerul Sanatații recomanda testarea cu teste antigen rapide in cabinetele medicale școlare, atunci cand acest lucru este posibil. "Testarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

