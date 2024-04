Kelemen Hunor a comparat miercuri seara, in exclusivitate la Digi24, mandatele președintelui Basescu cu cele alelui Klaus Iohannis. Liderul UDMR a spus ca „Basescu, in zece ani a forțat mult limitele constituționale in ce privește puterile prezidențiale”, iar „Klaus Iohannis a mai largit un pic, mai puțin vizibil, nu facea spectacol, dar trebuie sa fim conștienți ca fara președinte in aceasta țara, nicio decizie nu s-a luat in coaliție fara președinte”.