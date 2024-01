Stiri pe aceeasi tema

- Arestat preventiv, Cornel Dinicu a formulat o plangere penala in urma incendiului de la Ferma Dacilor. Avocatul lui sustine ca intre reprezentantii pensiunii de la Tohani si compania de electricitate a existat o corespondenta bogata, insa documentele au disparut in incendiu. „Domnul Dinicu a formulat…

- Apar noi dezvaluiri in cazul tragediei de la Ferma Dacilor. Cornel Dinicu a surprins anchetatorii, dupa ce a spus ca pensiunea nu avea scop turistic. De asemenea, petrecerea din seara de Craciun ar fi fost un aprivata, doar cu el și familia lui. Iata ce dezvaluiri noi a facut avocatul patronului.

- Potrivit surselor Gandul, Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, și-ar dori sa-l infieze pe unicul fiu ramas in viața al prietenului sau, fostul bodyguard Lucian Pif, care a pierit alaturi de ceilalți doi baieți ai sai in flacarile care au mistuit Ferma Dacilor. Baiatul in varsta de 16 ani mai avea…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova susțin ca patronul de la Ferma Dacilor a construit complexul turistic „in regie proprie”, fara niciun fel de avize și autorizații, funcționand „in mod sistematic” prin incalcarea legii. Mai mult, chiar și cand a vrut sa intre in legalitate, patronul…

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune in noaptea…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a recunoscut pe rețelele de socializare ca este prieten de 31 de ani cu patronul Cornel Dinicu, de la „Ferma Dacilor”, mistuita de un incendiu violent a doua zi de Craciun. Horia Constantinescu facea reclama pensiunii cu mesaje catre „idiocrați și hateri”.

- Controversatul om de afaceri Cornel Dinicu, patronul complexului „Ferma Dacilor”, care a ars intr-un incendiu mistuitor in a doua zi de Craciun, povestea in urma cu un an cum și-a construit pensiunea.

- Tragedie de nedescris in a doua zi de Craciun! Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, 26 decembrie, la pensiunea ‘Ferma Dacilor’ din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. 26 de persoane se aflau in momentul respectiv in locație, dintre care 3 au fost gasite carbonizate. Pensiunea…