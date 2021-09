Cum va trece strada pietonul viitorului In orașul danez Aarhus vor fi testate trecerile de pietoni tridimensionale. Pentru aceasta, in centrul orasului vor fi redesenate zebrele pietonale obișnuite, acestora urmand sa li se adauge iluzia optica de volum. Noile treceri ar trebui sa-i faca pe șoferi sa incetineasca viteza in zonele aglomerate. Datorita tehnicii 3D aplicate trecerilor, participantii la trafic le vor putea vedea de la o distanța mai mare decat de obicei. Soferii și bicicliștii ignora, adesea, trecerile de pietoni, punand in pericol pietonii care traverseaza. Aceasta problema este frecventa in multe orașe din intreaga lume.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in Constanta. Un accident rutier s a produs, in urma cu putin timp, pe strada Adamclisi din Constanta. Potrivit informatiilor, un pieton a fost lovit de un autoturism.Pietonul este constient. ...

- Doi șoferi din București s-au luat la bataie in plina strada. Poliția a fost alertata prin apel la 112. Altercația a avut loc in urma unei sicanari in trafic. Șoferii s-au lovit reciproc. Unul dintre aceștia a jost injunghiat. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiilor 12 si 23 Politie,…

- La data de 13 septembrie 2021, in jurul orei 09.30, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat, de 46 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Sergent Hațegan din Aiud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Un barbat de 39 de ani, diagnosticat cu schizofrenie paranoida, a creat panica intr-o intersectie intens circulata din Ploiesti. El a scos un pistol de jucarie, a coborat in strada si a inceput sa ameninte la intamplare soferii aflati in trafic

- Vești importante! Șoferii romani primesc o lovitura dura de la autoritați. Vor avea parte de o noua scumpire. Noile majorari de prețuri pentru acest serviciu ii va lovi in mod special pe anumiți conducatori auto. Schimbarea anunțata de autoritați este obligatorie și pentru cei care au mașini…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2021, o cantitate de titei de 3,9 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 803.100 tep (25,9%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres . Productia…

- Apa minerala nu este inofensiva pentru silueta si favorizeaza cresterea in greutate, deoarece dioxidul de carbon continut de bule stimuleaza apetitul. Multe persoane au crezut ca este foarte sanatos un bol de salata consumat alaturi de un pahar de apa minerala, insa se pare ca bulele acidulate sunt…

- Pentru corp, o imbratisare inseamna un semnal de sprijin si ajuta la combaterea stresului. Expertii au descoperit ca starea de spirit a oamenilor care se imbratiseaza intr-o zi plina de conflicte se imbunatateste. Dar cercetarile dovedesc mai mult decat atat. Imbratisarile nu sunt doar placute, ci au…