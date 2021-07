Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi inaintea expirarii termenului pana la care cetatenii comunitari ce doresc sa ramana in Regatul Unit pot solicita primirea rezidentei in aceasta tara, mesajul guvernului de la Londra este clar: locurile de munca slab calificate vor trebui sa fie acoperite de acum inainte cu lucratori britanici,…

- Guvernul britanic nu va prelungi termenul pentru solicitarea rezidentei in Regatul Unit, in cadrul procedurii #EUSettlementScheme destinata cetatenilor europeni, dincolo de data stabilita, 30 iunie 2021, a declarat miercuri Kevin Foster, secretar de stat in Ministerul de Interne britanic, relateaza…

- Viata a zeci de mii de persoane care traiesc și muncesc in Marea Britanie, printre care și romani, se va schimba complet dupa 30 iunie. Termenul-limita actual pentru depunerea de cereri in sistemul de inregistrare a cetatenilor UE in vederea obtinerii noului statut de sedere in Regatul Unit (EU Settlement…

- Peste 3,54 de milioane de oameni au murit in pandemia de Covid-19, de cand Biroul OMS in China a anuntat aparitia bolii, in decembrie 2019, potrivit unui bilant intocmit luni, la ora 10.00 GMT (13.00, ora Romaniei) de in baza unor surse oficiale. Dupa Statele Unite (594.431 de morti), tarile cu cel…

- Regimul ostil al Marii Britanii pentru posibilii migranți UE îi traumatizeaza pe vizitatorii prinși în ițele complicate ale sistemului provocând și mai multe îngrijorari pentru familiile europene care își primesc rudele în vizita, potrivit The Guardian.De la începutul…

- „Este un obiectiv deja transmis, este un obiectiv asumat. Noi incercam sa cream toate modalitatile prin care un numar mai mare de persoane care isi doresc sa se vaccineze sa poata sa faca acest lucru intr-un mod cat mai simplu, cat mai facil, sa nu mai fim intr-un sistem birocratic. (...) Avem in momentul…

