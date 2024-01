Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, temperaturile vor fi in crestere fata de intervalul precedent, astfel, maximele se vor incadra in general intre 0 si 7 grade. Precipitatiile se vor extinde treptat din cursul dupa-amiezii dinspre nord-vest si vor cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. Vor fi sub forma de ninsoare la munte…

- Se intoarce iarna din aceasta dupa-amiaza in toata tara. Meteorologii au emis o informare de precipitatii si vant valabila cel putin pana maine dupa-amiaza. In plus, vremea se raceste semnificativ in toate regiunile. Adrian Boariu, de la Administratia Nationala de Meteorologie: Maine, vremea va continua…

- Vremea intra intr-un proces de incalzire. Pana la jumatatea saptamanii, temperaturile vor urca pana la 10-11 grade, urmand ca, de joi, sa coboare din nou la valori negative. Alternanțele termice aduc ploi, lapovița și posibile depuneri de polei, avertizeaza meteorologii. Citește și: Femeie ridicata…

- Gerul si ninsoarea au facut ravagii in unele zone din țara, acolo unde mai multe drumuri și școli au fost inchise. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat, intr-o intervenție televizata, cat mai ține valul de ger in Romania.„In aceasta dimineața am inregistrat…

- Astazi, vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 grade in nordul Moldovei si 17 grade in Dealurile de Vest. Cerul va avea innorari temporare si local vor fi precipitatii slabe, in vestul, centrul si nordul tarii si izolat in rest,…

- Prognoza ANM: Vine gerul și ninsoarea in perioada urmatoare. Cum va fi vremea de Revelion Prognoza ANM: Vine gerul in perioada urmatoare. ANM a anunțat inclusiv cum va fi vremea de Revelion. Va fi frig și va ninge in perioada urmatoare, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Schimbarea vremii…

- Iarna a pus stapanire pe București, iar in noapte de duminica spre luni temperaturile vor fi negative. Se va forma gheața pe carosabil și trotuare. ROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 26.11.2023 ORA 10:00 – 26.11.2023 ORA 20:00 Vremea va fi mai rece decat normal in aceasta perioada din an. Cerul…

- Meteorologii anunța schimbari majore in condițiile meteorologice pentru București, odata cu apropierea weekend-ului. Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Naționala de Meteorologie, zilele de sambata și duminica vor aduce un val de frig și precipitații variate asupra Capitalei, dar și in…