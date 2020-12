Stiri pe aceeasi tema

- BanatVremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada, dupa primele doua zile ale intervalului de prognoza, astfel incat media regionala a temperaturilor maxime va crește, de la 6 grade la inceput, pana la aproximativ 12 grade pe 23 și 24 decembrie. Valorile termice vor fi in scadere, spre…

- Meteorologii anunta un Craciun fara zapada, prognoza pentru intervalul 14 – 27 decembrie indicand temperaturi peste media perioadei si precipitatii slabe sub forma de ploi si burnita, relateaza News.ro. Transilvania: Regimul termic diurn va caracteriza, in general, o vreme mai calda decat in mod normal…

- Vremea va fi mai calda decat in mod normal in aceasta saptamana, in majoritatea regiunilor tarii, arata prognoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 7 – 20 decembrie 2020. In zilele care urmeaza, probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata, mai spun meteorologii.…

- Regimul termic va ramane in aceleasi coordonate ca si pana in prezent, respectiv cu intervale cu temperaturi scazute atat pe timpul diminetilor, cat si pe durata noptilor, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va creste in jurul datei de 29 noiembrie, precum si in cursul saptamanii viitoare,…

- Dupa o perioada de cateva zile in aceasta saptamana, cand va fi mai cald decat in mod normal, dupa data de 20 noiembrie meteorologii anunța o racire accentuata. In mai multe zone ale țarii se va ajunge la temperaturi negative, iar in perioada 21 – 24 noiembrie se anunța ploi. Administratia Nationala…

