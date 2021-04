Stiri pe aceeasi tema

- De ce a murit Prințul Philip. Cand și unde va fi inmormantat soțul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Casa Regala a Marii Britanii se afla in doliu! Prințul Philip a decedat ieri, 9 aprilie, iar membrii familiei se ocupa de ultimele pregatiri pentru ziua cand vor avea loc funeraliile. De ce…

- Printul Philip, sotul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a murit vineri, 9 aprilie 2021, iar Casa Regala a activat Operatiunea „Forth Bridge”. Iata ce se va intampla de acum incolo si ce va face regina dupa inmormantare!

- „Am aflat cu mare tristete vestea decesului Altetei Sale, Printul Philip, duce de Edinburgh. Romania este alaturi de Familia Regala britanica si de poporul britanic in acest moment trist si transmitem condoleante si increderea deplina ca istoria va cinsti contributia Altetei Sale Regale", a transmis…

- Doliu in Casa Regala a Marii Britanii! Prințul Philip a murit azi, 9 aprilie, iar apropiații se pregatesc sa-și ia adio de la el și sa-l conduca pe ultimul drum. Care a fost dorința cea mai mare a soțului Reginei? Cum va fi acesta inmormantat? Cum va fi inmormantat Prințul Philip? Prințul Philip s-a…

- Philip, duce de Edinburgh, conte de Merioneth si baron de Greenwich, cunoscut si sub numele Philip Mountbatten, s-a nascut pe 10 iunie 1921 in Corfu, Grecia, si a detinut titlul de print al Greciei si Danemarcei. El este sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Tatal lui a fost printul Andrew…

- Prințul Philip a murit la varsta de 99 de ani. Acesta era casatorit cu Regina Elisabeta a II-a din 1947. Ducele de Edinburgh s-a retras din functiile publice inca din 2017 si aparea foarte rar in public. Acesta ar fi implinit 100 de ani pe 10 iunie. Source

- Prințul Philip al Marii Britanii, consortul Reginei Elisabeta a II-a, s-a retras din viața publica in aprilie 2017. Cu o zi inainte de anunț, Ducele de Edinburgh a participat la inaugurarea unei arene de cricket. Acesta a fost internat in spital in 17 februarie, dupa ce a acuzat stari de rau cateva…

- Printul consort Philip al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii este "OK", a declarat luni Printul William, dupa ce bunicul sau in varsta de 99 de ani a petrecut a sasea noapte in spital, relateaza agenția Reuters.