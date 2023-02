Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Regatului Unit, Boris Johnson, a avertizat ca securitatea Marii Britanii ar putea fi in pericol daca Ucraina nu caștiga in fața agresiunii rusești, potrivit The Guardian. Intr-un interviu acordat Sky News inainte de implinirea unui an de la invazia totala a Rusiei in Ucraina, Johnson…

- Presedintele american Joe Biden a efectuat ieri o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, intr-o demonstratie majora de sprijin cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, context in care Moscova desfasoara un atac masiv pe frontul din…

- Intr-un amplu interviu acordat televiziunii de stat, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi ca Moscova are planuri pentru a eclipsa evenimentele pro-ucrainene care vor fi organizate de tarile aliate din intreaga lume pentru a marca, la 24 februarie, un an de la invazia rusa in Ucraina,…

- Luna aceasta, pe 24 februarie, se va implini un an de la startul invaziei in Ucraina, iar experții in strategie militara spun ca viziunea și gandirea eronata din spatele invaziei Rusiei provine din incapacitatea celor de la varf de a-și asuma responsabilitatea pentru greșeli. Printre acești experți…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este "inevitabila" si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters.

- Vladimir Putin a ținut miercuri un discurs in care a vorbit despre situația din Ucraina și in care a prezentat obiectivele militare ale Rusiei. Liderul de la Kremlin a subliniat ca țara sa iși va indeplini toate obiectivele stabilite in ceea ce numește „operațiunea militara speciala” din Ucraina. In…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat ca este de parere ca razboiul Rusiei in Ucraina „va continua” și nu vede o perspectiva pentru negocieri de pace „serioase” in viitorul apropiat, relateaza The Guardian.