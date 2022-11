Stiri pe aceeasi tema

- Cat de mare va cutremurul de pe piata imobiliara est-europeana? In Ungaria se vorbeste de aparitia panicii pe masura ce se aduna facturile uriase la utilitati. In Polonia, vanzarile se prabusesc, dar preturile continua sa urce, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- La presiunile statelor membre si ingrijorata de apropierea iernii, Comisia Europeana urmeaza sa isi prezinte marti propunerile pentru atenuarea exploziei preturilor la energie, aplecandu-se asupra volatilitatii cotatiilor pe piata gazelor naturale.

- Pica piața imobiliara? Pretul locuintelor ar putea scadea cu pana la 25% in urmatorii trei ani Pica piața imobiliara? Pretul locuintelor ar putea scadea cu pana la 25% in urmatorii trei ani Fondul Monetar International considera ca majorarea dobanzilor de referinta operata de bancile centrale pentru…

- Noul sediu londonez al Deutsche Bank a fost o proprietate ravnita in luna februarie. Potențialii cumparatori au vrut sa puna pe masa aproape un miliard de lire sterline. Apoi, Rusia a invadat Ucraina. Prețurile la energie și alimente au crescut vertiginos, iar bancile centrale au inasprit fraiele politicii…

- Preturile ridicate la energie, care-i afecteaza pe europeni, trebuie rezolvate la nivelul UE, a afirmat luni premierul ceh Petr Fiala, a carui tara asigura semestrul acesta presedintia Uniunii Europene, transmite agenția Reuters citata de Agerpres.

- Estimam ca in 2022 construcția de locuințe se va reduce cu cel puțin 35% comparativ cu anul precedent. Astfel dupa o creștere puternica timp de 4 ani, piața construcțiilor, dupa cum am anticipat inca anul trecut in 2022 a decis sa faca o mica pauza. Amintim ca piața imobiliara din Moldova dupa criza…

- Efectele inflației se resimt pe piața apartamentelor noi din București, unde se inregistreaza creșteri de prețuri intre 10-22% in T2 2022 fața de T2 2021, arata o analiza a imobiliare.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Preturile apartamentelor vechi cu trei camere din Capitala au crescut, in medie, la nivelul lunii iunie 2022 cu 100 de euro sau 0,1% fata de martie, ajungand la 109.285 de euro potrivit Indexului Imobiliar ZF realizat alaturi de compania de consultanta imobiliara SVN Romania.