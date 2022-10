Cum va arăta o lume post- Putin? Daca Vladimir Putin va fi inlaturat din funcție, va aduce propriul sau tip de haos: o batalie teribila pentru putere și un arsenal nuclear pus la bataie. Deocamdata, puțini sunt cei care doresc sa vorbeasca public despre aceasta lume fara Putin, temandu-se de percepția de amestec in politica interna. Dar, in privat, țarile occidentale și […] The post Cum va arata o lume post- Putin? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

