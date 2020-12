Cum va arăta noul stadion Dinamo. Primele schiţe, prezentate de Marcel Vela Noul stadion mult așteptat de fanii echipei de fotbal Dinamo va fi construit in locul velodromului din cadrul complexului sportiv, a anunțat joi ministrul de interne, Marcel Vela, potrivit Gazetei Sporturilor.Arena se afla inca in faza de schițe, iar Marcel Vela a prezentat o prima macheta, joi, cu ocazia lansarii noii Academii de copii și juniori a clubului alb-roșu. "Noul stadion va fi dedicat echipei de seniori, care are o alta componenta juridica, o alta structura, nu ține de MAI, iar actualul stadion va fi folosit de celelalte echipe și, in mod esențial, de noua academie a clubului", a spus… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

