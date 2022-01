Cum va arăta cel mai înalt bloc de locuințe din România. Proiectul din nordul Capitalei are doar apartamente de lux A fost anunțata demararea procedurilor de autorizare a celui mai inalt turn de locuințe din Romania, ce va avea o inalțime de 122 metri. Proiectul va fi amplasat pe un teren de 3.000 mp. și va oferi 34 de apartamente de lux. La finalizare, valoare de piața estimata este de 76 milioane de euro. Terenul pe care urmeaza sa fie construit blocul se afla intre doua lacuri, cu vedere spre parcul Herastrau. Fațada este realizata dintr-un amestec de piatra compozita neagra și panouri fotovoltaice care, in combinație cu sisteme geotermale și o izolație termica generoasa la exterior,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

