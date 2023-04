Cum transformi un iPhone într-un Galaxy S23 cu o aplicaţie Samsung vrea sa atraga posesorii de telefoane Apple in tabara sa si face asta prin intermediul unei aplicatii. E vorba despre Try Galaxy, o aplicatie care odata instalata pe iPhone iti va emula experienta unui Samsung Galaxy S23. E vorba despre interfata One UI 5.1 aplicata peste Android 13 spre exemplu. Aplicatia este disponibila in 14 limbi, de la engleza si franceza la germana si spaniola. Include tutoriale pentru cei care nu sunt familiarizati cu One UI, dar iti permite si sa incerci diferite aplicatii si functii gasite de obicei pe un terminal Galaxy. Poti incerca inclusiv camera, care ofera… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

