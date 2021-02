Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterele Inspectoratului General de Aviație al MAI au un inceput de an agitat. Potrivit statisticilor, aparatele de zbor au fost angrenate in 89 de misiuni. Cele mai multe au fost in Ardeal, informeaza Mediafax. In luna ianuarie, elicopterele Inspectoratului General de Aviație al MAI au…

- Alte 98 de decese au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, la persoane infectate cu noul coronavirus, a anuntat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, este vorba despre 49 de barbati si 49 femei – persoane internate in spitalele din Alba, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani,…

- Pana astazi, 16 ianuarie, in Romania, au fost confirmate 691.488 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. NEWS ALERT: Premierul s-a vaccinat. Cițu a purtat un tricou cu mesaj adresat romanilor 620.058 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Un autocar cu 20 de persoane din Republica Moldova care traversa Romania in drum spre Italia a fost implicat intr-un accident rutier, la Galati. Sase femei au fost ranite. Accidentul a avut loc, miercuri, in jurul orei 04:10, pe drumul judetean 242 E, in localitatea galateana Roscani, scrie news.ro…

- Pana astazi, 13 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 681.392 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 610.122 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.424 cazuri noi…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 16.881 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, anunta Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 11.01.2021 (10:00) – 12.01.2021 (10:00) au fost raportate 156 de decese (105 barbați și 51 femei), ale unor pacienți…

- Restrictii de Boboteaza la Galati, din cauza pandemiei de COVID-19. Traditionala slujba de Boboteaza, de la malul Dunarii, nu se va mai organiza anul acesta, iar credinciosii vor primi aghiasma imbuteliata sticle.