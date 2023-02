Cum sunt ridiculizați Meghan și Prințul Harry in South Park Prințul Harry și Meghan Markle au fost ridiculizați intr-un episod recent South Park. Serialul de animație creat de Try Parker și Matt Stone face haz de cuplul regal cu referire la ultimii ani din viața celor doi. Spre exemplu, in episodul animat, Harry iși promoveaza cartea biografica, intitulata in serial WAAAGGH. Bineințeles, scena face referire la cartea biografica a Prințului, Spare, lansata in luna ianuarie. Personajul animat Kyle le spune amicilor sai in acest episod: „Au acest avion privat imens parcat in fața casei mele și imi…