- Romanii din diaspora nu s-ar intoarce acasa doar pentru salarii mai mari. Pe un grup de Facebook, cu romani care muncesc peste hotare, circula o intrebare: «Ce fel de salariu v-ar face sa va intoarceți in Romania?». Raspunsurile sunt surprinzatoare, pentru ca niciunul dintre respondenți nu s-ar intoarce…

- Romanii sunt furați la cantar! Asta au descoperit inspectorii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, care au gasit o serie de nereguli in magazinele unui important lanț de magazine. Comisarii au descoperit ca din pungile de morcovi și faina lipsesc zeci de grame. @horiaconstantinescuanpc…

- Imaginile cu cele patru coroane din acest test te vor purta in lumea simbolurilor și semnificațiilor ascunse ale personalitații tale. Alegerea unei coroane este mult mai mult decat un simplu gest - este o incursiune in subconștientul tau, intr-un loc unde se gasesc raspunsurile la intrebari despre cine…

- In fiecare zi in care s-a aflat in județul Sibiu, inca de la primele ore ale dimineții zeci de oameni se programau pentru a primi ingrijiri medicale. Peste tot pe unde spitalul mobil a ajuns oamenii au spus ca sunt ani de zile de cand nu au mai mers la un medic. Caravana medicala a ajuns pana acum in…

- Romanii in cautare de locuinte prin programul Noua casa au tot mai putine variante. Preturile din ce in ce mai mari au redus tot mai mult oferta. Ce mai pot achizitiona romanii prin programul guvernamental?

- Romanii au zile libere in 30 noiembrie și 1 decembrie, fiind sarbatoare legala, in care se sarbatoresc Sfantul Andrei și Ziua Naționala a Romaniei.Oamenii fac provizii in aceste zile și au nevoie sa știe cum vor funcționa supermarketurile.Ce program au magazinele pe 30 noiembrie și 1 decembriePotrivit…

- Reprezentantii ANPC au transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca au desfasurat mai multe actiuni de control la 350 de magazine Auchan si Penny, din intreaga tara. ”Continuam actiunile vizand marii retaileri. Asa cum si mica bacanie de cartier trebuie sa respecte consumatorii si legea, asa…

- Protecția Consumatorilor a luat la puricat 4 magazine LIDL din Bistrița-Nasaud. Concluzia la care au ajuns comisarii? LIDL este corigent la cantar, „ciupitul” la cantar devenind o forma de comerț. Pe langa asta, comisarii au mai gasit fructe și legume stricate, dar și mizerie și rugina la frigidere.…