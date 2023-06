Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sentinței Judecatoriei Drochia, sediul Glodeni, din 11 mai 2023, o femeie de 42 de ani, a fost recunoscuta vinovata pentru savirșirea a șapte episoade de escrocherie, transmite Noi.md Acesteia, i-a fost stabilita o pedeapsa definitiva sub forma de inchisoare pe un termen de 5 ani, cu privarea…

- Autoritațile din estul Elveției au ordonat locuitorilor din satul Brienz sa evacueze localitatea pana vineri seara, deoarece geologii spun ca o masa de 2 milioane de metri cubi de roca alpina care se afla deasupra capului s-ar putea desprinde și s-ar putea revarsa in urmatoarele saptamani, scrie The…

- Autoritațile și voluntarii au refacut acoperișul casei arse la Tismana. Autoritațile locale din Tismana, Gorj, și o echipa de voluntari au reușit sa repare in cateva zile acoperișul ars al unei gospodarii din satul Gornovița. Incendiul s-a produs saptamana aceasta. Localnicii, și nu numai, au donat…

- Polițiștii și procurorii au efectuat percheziții la patru persoane cu varste cuprinse intre 19 și 28 de ani, locuitori ai raionului Edineț. Barbații sunt suspectați de circulația ilegala a drogurilor de tip ”marijuana”, pe teritoriul raionului Edineț și Briceni.

- Autoritațile locale au inceput sa lanseze rachete care sa combata grindina și sa apere astfel culturile agricole, pomii fructiferi și viile, insa exista și sateni nemulțumiți, adepți ai metodei tradiționale de protejare a acestora, și anume trasul clopotelor „intr-o dunga”.

- Informare METEO: Ploi și intensificari ale vantului in cea mai mare parte a țarii Autoritațile au emis o informare meteorologica de ploi in cea mai mare parte a țarii, in intervalul 17 aprilie, ora 12 – 19 aprilie, ora 10. Se vor inregistra ploi moderate cantitativ in cea mai mare parte a țarii și se…

- In ultimii ani, numarul mare de urși a facut ca numeroase exemplare sa coboare in gospodariile oamenilor. Anul acesta, Statul ofera ajutor financiar celor ce doresc sa-și monteze garduri electrice sau sa-și ia alte masuri de protecție. Ursul a coborat tot mai aproape de oraș, in ultimii ani. Pe Valea…

- Jumatatea de nord a țarii ramane pana la pranz sub cod galben de ninsori, polei și intensificari ale vantului. Potrivit Companiei Naționale de Drumuri, circulația este intrerupta din cauza condițiilor meteo nefavorabile pe 10 drumuri naționale, iar pe alte cinci se desfașoara cu dificultate, anunța…