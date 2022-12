Instituțiile publice din Buzau sunt controlate de oameni cu interese obscure, iar corupția domina. Drept dovada, fostul prefect – Maria Buleandra a deținut un post calduț la Urbis Serv inainte de condamnare și a decis cine trebuie sa fie angajat societatea cu capital de stat la Primaria Buzau. In anul 2015, Maria Buleandra era inlaturata din funcție dupa ce procurorii anticorupție au trimis-o in judecata pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul retrocedarii a peste 5 mii de hectare de padure, la Gura Teghii, in județul Buzau . Terenul i-a revenit lui Gheorghe Ceteraș, un om de afaceri…