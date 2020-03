Stiri pe aceeasi tema

- MIRA lanseaza „Plus și minus”, cadoul muzical pe care artista l-a pregatit de ziua ei pentru fani. Cu o poveste sensibila, „Plus și minus” este o piesa ce dezvaluie cat de imprevizibila poate fi atracția pe care doi oameni o simt unul pentru celalalt. Single-ul se va regasi pe primul album din cariera…

- ”Bad Guy”, cantecul interpretat de Billie Eilish, este piesa single cu cele mai mari cifre de vanzari in 2019, arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica artistei in playlistul zilei, anunța MEDIAFAX.Piesa lui Billie Eilish, ”Bad Guy”, a fost numita cel mai bine vandut single…

- Lady Gaga si-a lansat, astazi, primul single solo din ultimii trei ani, „Stupid Love”. Piesa are si un videoclip antrenant, in care Lady Gaga apare ca o fiinta extraterestra cu parul roz, care isi...

- Vanotek revine cu un nou single care se numește ”Bring Us Back” și este in colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa compusa de Vanotek & Joshua Ziggy și produsa de Vanotek are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy. ”Bring Us Back” vorbește cu melancolie…

- De-a lungul timpului, trupa Taxi a reușit sa puncteze prin versurile sincere și emoționante intensitate și originalitate. Prima melodie pe care trupa o lanseaza anul acesta este o piesa despre… Nimic. Single-ul „Despre nimic” este insoțit de un videoclip alb negru, in regia lui Mihai Avanu, care completeaza…

- 4Magic e o trupa de patru fete super-talentate din Bulgaria cu patru voci pe masura și este prima trupa care a caștigat “X Factor” Bulgaria, in sezonul al 5-lea. Imediat dupa remarcabila lor participare in cadrul show-ului, au și primit un contract pentru un album și impresariere de la cea mai mare…

- „De ce?” este titlul celui mai recent single lansat de MIRA, o piesa despre viața, iubire, incredere și alegere, cu un mesaj puternic și emoționant. Versurile piesei vorbesc despre cuvintele spuse in vant și despre increderea ce nu trebuie sa lipseasca intr-o relație de iubire. Clipul single-ului, regizat…

- Ozzy Osbourne lucreaza impreuna cu Elton John pentru o piesa noua, a anuntat Sharon Osbourne la emisiunea „The Talk”, potrivit news.ro.Intrebata care sunt planurile muzicianului pentru 2020, dupa un an in care Ozzy Osbourne a amanat turneul din cauza problemelor de sanatate, sotia lui a spus:…