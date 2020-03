Cum sta Romania la capitolul transformare digitala? Companiile vor investi din ce in ce mai mult in inteligenta artificiala, apeleaza la roboti si vor da atentie sporita confidentialitatii datelor personale devenite deja "aurul" celei de-a patra revolutii, industry 4.0.



In tot acest proces, exista si specialisti fara de care companiile ar inainta greu in marea de noutati, mai ales ca Romania pe penultimul loc in Europa in ceea ce priveste digitalizarea economiei si a societatii in ansamblu.



In acest context, am stat de vorba cu Bogdan Florea, fondator si CEO Connections, companie romaneasca de transformare digitala, cu 300 de…

Sursa articol si foto: business24.ro

