- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) avertizeaza asupra cresterii riscului cibernetic pe piata pe care o supravegheaza, care include printre altele administratorii fondurilor de pensii private si asiguratorii, in conditiile in care o mare parte dintre angajati muncesc de acasa.

- ​Dupa câțiva ani de politici fiscale exuberante, România se confrunta cu o tranziție dificila, dar inevitabila, catre un cadru bugetar mai prudent. Creșterea economica ar putea sa scada pâna la + 1,8% în 2020, de la + 4,1% în 2019. Economia României este lovita de…

- In contextul raspandirii virusului COVID-19 in Romania, PSD au lansat miercuri un atac la adresa PNL si a presedintelui Klaus Iohannis. Acesta din urma a declarat aseara, in urma unei videoconferinte cu liderii europeni, ca „sanatatea si siguranta cetatenilor reprezinta prioritatea zero”. Social-democratii…

- PSD sustine ca liberalii s-au obisnuit sa dea vina pe altii pentru dezastrul pe care il genereaza. ”Incercarea liberalilor de a da vina pe Comisia Europeana pentru taierile de pensii, salarii si investitii nu tine”, au scris, vineri, pe Facebook, reprezentantii PSD.”Incercarea liberalilor de a da vina…

- Președintele interimar al Consiliului Național PSD, senatorul Ionuț Vulpescu a dat publicitații un Raport de 50 de pagini cu motivele pentru care partidul a pierdut in trei ani de zile peste un milion de votanți.Este prezentat profilul alegatorului-tip al PSD, PNL și USR, sunt explicate mutațiile…

- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" din Craiova gazduieste joi, 23 ianuarie 2020, incepand cu ora 11,00, in sala "Acad Dinu C. Giurescu, lansarea volumului "Homo Moldovanus Sovietic. Teorii si practici de constructie identitara in R(A)SSM (1924-1989)", autor Octavian Ticu. Evenimentul va…

- Liderul PRO Romania , Victor Ponta, il ataca dur pe Moise Guran. Ponta admite ca l-a ofertat pe Guran in urma cu cațiva ani insa jurnalistul a spus pas. Acum insa, Ponta spune ca Guran a dat dovada de partizanat politic ascuns ipocrit de haina jurnalistului independent, criticand PSD și alte partide,…