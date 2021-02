Cum și când se vor suspenda cursurile, după 8 februarie Nici nu s-au deschis școlile ca deja se discuta cand și cum se vor inchide. Un ordin comun al Ministerului Sanatații / Educației precizeaza care sunt cazurile in care vor fi suspendate cursurile: a) La apariția unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o grupa de invațamant preșcolar sau clasa de invațamant primar. In aceasta situație se suspenda cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioada de 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

