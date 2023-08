Cum și-au găsit sfârșitul doi soți din Iași la Gura Portiței. A vrut să o omoare, dar s-a înecat în Dunăre Doi soți din Iași au fost gasiți morți la Gura Portiței pe malul marii: barbatul a murit inecat, iar femeia in urma unor lovituri de cuțit in gat. Corpurile celor doi soți au fost gasite la Gura Portiței, in județul Tulcea. Cuplul era cazat intr-o locație pe care trebuia sa o elibereze duminica la pranz. Cum aceștia nu au coborat pentru a elibera camera, personalul de la cazare s-a dus sa verifice daca cei doi se aflau inca in camera, dar nu era nimeni, incaperea era goala. Pe plaja a fost gasit, insa, cadavrul unui barbat in chiloți și ciorapi. Poliția și salvatorii ISU au inceput imediat cautarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Langa noi: Soț și soție din Iași, gasiți morți la malul marii. El era inecat, ea cu gatul taiat Doi soți din Iași au avut parte de un sfarșit tragic. Aceștia au fost gasiți decedați la malul marii, la Gura Portiței, dupa ce gazdele la care locuiau și-au dat seama ca nu au mai revenit la cazare, relateaza…

- Anchetatorii incearca sa faca lumina intr-un caz cutremurator, soldat cu decesul a doi soți. Cercetarile urmeaza sa stabileasca exact cum anume și-au gasit sfarșitul femeia și barbatul sau. Cazul datator de fiori s-a petrecut la Gura Portitei. Acolo unde doi soți din Iași, in varsta de aproximativ 50…

- Potrivit presei locale, cei sotierau cazati intr-o locatie pe care trebuiau sa o paraseasca duminica la pranz si sa se intoarca acasa. Pentru ca aceștia nu dadeau niciun semn cum ca ar urma sa eliberezer camera, reprezentanții unitații de cazare au verificat camera acestora, care era insa goala, relateaza…

- Picioarele și brațele unui cadavru uman au fost descoperite intr-un frigider aruncat in Canalul Albert, din Belgia. Autoritațile au deschis o ancheta pentru crima. Poliția a fost sesizata de un localnic care se afla in zona. Acesta a observat frigiderul in apa canalului. Anchetatorii prezenți au adus…

- Politia din Nevada a confirmat ca a pus in executare un mandat de perchezitie, in aceasta saptamana, in legatura cu dosarul inca nesolutionat al uciderii rapperului Tupac Shakur cunoscut sub numele de scena 2Pac, relateaza BBC, informeaza News.ro.Anchetatorii au facut perchezitii intr-o casa din…

- Barbat filmat cand intra intentionat in masina in care se aflau sotia si fiica sa, in Viseu de Sus. Un barbat din Viseu de Sus a fost filmat de o camera de supraveghere cand, in timp se afla la volanul unui autoturism de teren, a intrat intentionat in masina in care se aflau sotia si fiica sa. Pe…