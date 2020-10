Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Dolj se va reuni saptamanal, in fiecare zi de vineri, in sedinta extraordinara, la solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean Dolj in vederea aprobarii prin hotarare a scenariului in care va functiona fiecare unitate scolara in parte, in saptamana urmatoare. Pentru alte situatii decat cele prevazute Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Dolj se va reuni ori de cate ori este nevoie, in sedinta extraordinara, la solicitarea motivata a Inspectoratului Scolar Judetean Dolj. Decizia a fost comunicata ieri de Grupul de Comunicare Strategica,…