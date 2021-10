Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a lansat instrucțiunile pentru aplicarea Ordinului nr. 5338/1082/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, acuza Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov ca a incalcat flagrant un ordin, dupa ce a decis inchiderea unor școli din Afumați. Sorin Cimpeanu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca decizia de inchidere a unor școli din Afumați reprezinta „o incalcare…

- Noile reguli pentru deschiderea școlilor au fost anunțate miercuri de miniștrii Sanatații și Educației, intr-o conferința comuna de presa. Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a declarat miercuri ca pana la 6 la mie rata de infectare, toate cresele, gradinitele si scolile functioneaza cu prezenta fizica,…

- Ministrul Educatiei da asigurari ca se vor asigura in scoli mastile de protectie necesare elevilor si profesorilor, in conditiile in care acestia nu mai au voie sa foloseasca masti textile. Deja au ajuns in judete sute de mii de masti, spune ministrul Sorin Campeanu. “Printr-un efort cumulat, autoritați…

- Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, a afirmat ca sunt analizate, atunci cand incidenta imbolnavirilor de COVID 19 este mai mare de 6 la mie, fie ipoteza invatamantului online, fie “hibrid”. Varianta invațamantului hibrid presupune ca vaccinatii sa participe la cursuri cu prezenta fizica, iar nevaccinati…

- Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, a afirmat ca sunt analizate, atunci cand incidenta imbolnavirilor de COVID 19 este mai mare de 6 la mie, fie ipoteza invatamantului online, fie hibrid (vaccinati - prezenta fizica, nevaccinati - online), dar ca scenariul hibrid nu este agreat de Consiliul National…

- Ministrul Educației a precizat ca valoarea proiectului se ridica la 100 de milioane de euro ”Proiectul de lege a vizat ratificarea Acordului de imprumut cu Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 100 de milioane de euro pentru constructia in cea mai mare parte, 90%, dar si…

- Anul scolar 2021-2022 incepe pe 13 septembrie 2021 pentru elevi si se incheie pe 11 iunie 2021, are 34 de saptamani, potrivit Ordinului de ministru nr. 3.243 din 5 februarie 2021 . Este impartit in doua semestre si trei vacante, din care doua pentru toti elevii, plus o vacanta pentru elevii din ciclul…