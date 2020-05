Stiri pe aceeasi tema

- „M-am imbracat si am plecat pe usa, am iesit pe la un gard pe acolo", asa spune ca a fugit din spital un pacient din Iasi. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi a regandit schema de paza a unitatii sanitare dupa acest incident. Secretar de stat in Ministerul Sanatatii: Spitalele sa fie vigilente,…

- Inca cinci pacienți, internați in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, depistați pozitiv cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), au fost declarați vindecați, dupa ce rezultatele a doua teste consecutiv efectuate au ieșit negative. Este vorba de 4 barbați și o femeie, cu varstele cuprinse intre 54…

- Doctorița Daniela Marcoci a fost numita manager interimar al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț pe perioada starii de urgența. Activitatea de repunere in funcțiune a circuitelor la spitalul problema de la Suceava, aflat aproape in stare de colaps, a facut din medicul epidemiolog detașat din…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe a precizat, vineri, ca cinci dintre cei 32 de pacienti internati diagnosticati cu COVID-19 sunt mai mici de 9 ani și inca unul se incadreaza in grupa de varsta 10-18 ani, scrie Agerpres. "Datele statistice de astazi, la ora…

- Sistemul sanitar din Catalonia este in colaps: medicilor li se recomanda sa nu mai interneze pacientii in stare critica. La nivel oficial, scenariul este negat de autoritatile catalane.Sistemul sanitar din Catalonia este in colaps din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza mediafax.ro.…

- Vechiul corp al spitalului Racovița din Mioveni, pregatit sa trateze pacienții bolnavi de COVID-19. In contextul pandemiei de COVID-19, avand in vedere ritmul alarmat de creștere al cazurilor de persoane infectate la nivel național, pe fondul deciziilor luate la nivel central și local, administrația…

- Spitalul clinic Colentina se transforma in spital exclusiv pentru cei infectați cu COVID-19. Anunțul a fost facut azi de catre Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații.Pana acum doar Spitalele de Infecțioase precum Matei Balș și Victor Babeș se ocupau de cazurile cu COVID-19, insa cum numarul…

- Guvernul bulgar va creste salariile personalului medical care trateaza pacientii bolnavi de Covid-19, a anuntat duminica prim-ministrul Boyko Borissov, potrivit news.ro. Marirea este de 1.000 de leva (aproximativ 2.500 de lei).Bulgaria a inregistrat peste 40 de cazuri de infectare si doua…