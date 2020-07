Stiri pe aceeasi tema

- „Avand in vedere pulsul pietei, resimtim nevoia de a pregati un nou set de masuri de sprijin. Ministerul Muncii e pregatit sa vina cu doua proiecte de ordonanta. O prima prezentare, succinta, se refera la programul flexibil. Va voi prezenta pe scurt textul propunerii de OUG, cu precizarea ca, ulterior…

- Violeta Alexandru a prezentat pe scurt, joi, noi masuri pe care le are in vedere Guvenrul prin doua proiecte de ordonanta pentru zilieri si cei care lucreaza sezonier. Ministrul Muncii a spus ca primul act normativ vizeaza ca, in situatii exceptionale, de urgenta, plata pentru munca flexibila sa…

- Masura va fi aplicata in situatiile in care angajatorii isi reduc temporar activitatea. Acest lucru implica o reducere a programului de lucru si, implicit, o reducere a salariilor pe termen limitat. Astfel, costurile salariale se vor imparti intre angajator si stat, insa numai temporar, noteaza Avocatnet.…

- Guvernul a demarat consultarile cu partenerii sociali in vederea aplicarii masurii privind programul flexibil de munca, pentru o perioada limitata de timp, in vederea sustinerii companiilor si pastrarii locurilor de munca Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a organizat, luni, dezbaterea publica…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca in Romania ar urma sa fie aplicat modelul Kurzarbeit, care prevede asigurarea unui program flexibil de munca, dar ca sunt necesare stabilirea unei perioade de aplicare, precum si criterii clare de acordare, scrie Agerpres. “Aceasta modalitate de sustinere a…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, vine in ajutorul romanilor plecați la munca in Germania. Aceasta a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca a cerut o verificare in Germania cu privire la sesizarile legate de conditiile de munca ale…

- "Ratiunea acestui somaj tehnic si continuarea acestei masuri de somaj tehnic cu alte masuri, dar care au legatura cu somajul tehnic, este mentinerea legaturii si continuitatii relatiei dintre angajati si angajatori. De aceea nu am facut o investitie in masurile clasice de somaj, pentru ca am avut…