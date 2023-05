Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) a precizat, sambata, intr-un comunicat, ca nu are prerogative in procedura de gestionare a cazului Simona Halep si nu are acces la Pasaportul Biologic al sportivei. ANAD considera ca, dupa noua acuzatie, intregul proces a devenit mult mai complex, potrivit news.ro.…

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a acuzat-o, vineri, pe Simona Halep de o a doua incalcare, separata, a reglementarilor antidoping, pentru nereguli gasite in pașaportul sau biologic, informeaza Gazeta Sporturilor.Pașaportul biologic a fost introdus in tenis in 2014 și este folosit…

- Ianis Hagi a reacționat scurt, pe Instagram, dupa noile acuze de dopaj aduse Simonei Halep a fost acuzata de o a doua incalcare, separata, a reglementarilor antidoping, pentru nereguli gasite in pașaportul sau biologic, informeaza Gazeta Sporturilor.„Unacceptable (n.r. - inacceptabil)”, a transmis Ianis…

- ITIA (Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului) vorbește despre „neregularitați” in pașaportul biologic al Simonei Halep. Acuza vine cu doar cateva zile inainte de audierea sportivei, una care ar urma sa aiba loc pe 28 mai. Firicel Tomai, fost antrenor al dublei caștigatoare de Grand Slam,…

- Dupa scandalul de anul trecut, cand a fost prinsa cu substanțe interzise, Simona Halep are din nou probleme. Este acuzata de o noua incalcare a regulamentului antidoping. “Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost acuzata de incalcare…

- Asociația Jucatorilor Profesioniști de Tenis, fondata de Novak Djokovic (35 de ani, 1 ATP) in 2019, a transmis un mesaj dupa interviul amplu al Simonei Halep, in cadrul careia jucatoarea din Romania a vorbit despre durata foarte lunga procesului in care este judecata pentru dopaj. CONTEXT:Simona Halep…

- Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep (31 de ani), a oferit ultimele informații legate de procesul in care dubla campioana de Grand Slam este anchetata pentru dopaj. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o…

