- Rusia cere Ucrainei sa inceteze acțiunile militare, sa iși schimbe constituția pentru a-i stabili neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rusesc și sa recunoasca republicile separatiste Donețk și Lugansk ca teritorii independente, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar Ucraina, sustinand ca daca țara sa va fi infranta, Rusia va ataca apoi restul Europei de Est, incepand cu statele baltice, pentru a ajunge „pana la Zidul Berlinului”. „Daca noi disparem, sa ne apere…

- Statele Unite au amenințat Rusia cu sancțiuni „pe care nu le-au vazut niciodata”. Inclusiv cu o posibila retragere din rețeaua globala de mesagerie interbancara SWIFT, masura care ar fi costisitoare pentru economia rusa, dar nu va fi deloc ușor de aplicat, scrie publicația franceza Le Monde . Dupa recunoașterea…

- Europarlamenarul USR Dacian Cioloș a transmis, joi, pe Facebook, ca cere blocarea „de indata” a publicațiilor rusești precum Sputnik sau Russia Today. Cioloș este de parere ca acestea sunt „mijloace de propaganda media” ale Moscovei și ca romanii trebuie sa fie atenți la ce informații consuma. „Solicit…

- Propunerea urmeaza sa fie facuta in cursul unei reuniuni a sefilor militari ai NATO saptamana viitoare, ar putea duce Londra la dublarea contingentul britanic de aproximativ 1.150 de soldati dislocati in prezent in Europa de Est si la furnizarea de "arme defensive" Estoniei, potrivit serviciilor prim-ministrului.In…

- Uniunea Europeana a prelungit joi sanctiunile economice impotriva Rusiei cu inca sase luni pentru ca nu si-a respectat angajamentele fata de acordul de pace din Ucraina. Masurile vizeaza sectoarele financiare, energetice si de aparare ale Rusiei, precum si bunurile care pot fi utilizate atat…

- Articol semnat de analistul de politica externa Gideon Rachman in Financial Times , preluat de Rador: Rusia e sub asediu. Inamicii țarii au avansat pana la granițele ei. NATO, o alianța ostila, cauta acum sa incorporeze Ucraina – care, deopotriva istoric și spiritual, e parte a Rusiei. Lui Vladimir…