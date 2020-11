Cum se produce in ritm accelerat digitalizarea Romaniei. "Dispare mamaita care se ducea cu hartia la primarie si apare mamaita care intra pe calculator"

Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate sa devina tara din Europa cu cea mai accelerata crestere a economiei digitale si a societatii, in general, iar in urmatorii patru ani vrem sa nu mai avem in sistemul public nici macar un angajat care sa nu aiba competente digitale de baza, a afirmat, joi, intr-o conferinta de specialitate,…

- Lansarea Consiliului National pentru Transformare Digitala (CNTD) reprezinta un demers fara precedent in care aducem mediul privat langa mediul public si se creeaza, astfel, un mic minister al transformarii digitale, a declarat, marti, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR),…

- Romania a semnat un proiect major pe fonduri europene, prin care se finanteaza o platforma pentru identitate electronica online, a declarat, joi, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Sabin Sarmas, la prima editie a evenimentului Ziua Nationala a Comertului Electronic."In…

- Consiliul National pentru Transformare Digitala va fi lansat, cel mai probabil, peste doua saptamani, online, a anuntat joi Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), la prima editie a evenimentului Ziua Nationala a Comertului Electronic, informeaza Agerpres."Am…

- Semnatura electronica este unul dintre pilonii esentiali in procesul de digitalizare a Romaniei si am reusit sa facem o schimbare ce parea greu de acceptat cu ani in urma, aceea de a obliga toate institutiile publice din Romania sa primeasca documente semnate electronic, a declarat, joi, presedintele…

- Platforma Ghiseul.ro reprezinta un indicator puternic pentru tot ce se intampla in ultima perioada in Romania pe zona de digitalizare, a declarat, joi, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Sabin Sarmas, la prima editie a evenimentului Ziua Nationala a Comertului Electronic.…

- Vor fi investitii semnificative in industria high-tech din Romania, iar menirea noastra este sa dezvoltam servicii publice digitale la standarde inalte, sustine Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, intr-o postare pe Facebook. "Excelent discursul presedintei…

- Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), a participat miercuri, 9 septembrie, la Smart Transformation Forum 2020, ca panelist la sectiunea Smart City, Ongoing Process. In interventia sa, Sabin Sarmas a evidentiat rolul deosebit de important al ADR ca liant intre performanta…