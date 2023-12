Stiri pe aceeasi tema

- Mașina de serviciu a directorului piețelor din Timișoara, Mirel Pop, a fost incendiata in noaptea de marti spre miercuri, in fața locuinței sale, relateaza Press Alert.Pompierii au fost alertati in jurul orei 02:58 ca un autoturism arde pe strada Basarabia, din Timisoara. Cand au ajuns la fata locului,…

- A treia generație a Daciei Duster se prezinta cu un design mai robust și cu mai multa personalitate, fara a sacrifica ceea ce a facut ca modelele anterioare sa fie atat de populare. Revista britanica Top Gear considera ca arata extraordinar.

- O Dacia 1310, produsa in anul 1989, cu doar cateva luni inainte de caderea regimului comunist in Romania, a fost pusa la vanzare la un preț remarcabil. Autovehiculul a inregistrat mai puțin de 17.000 de kilometri și conserva vopseaua originala.Pe platforma de vanzari auto mobile.de a fost listata…

- Un barbat a fost impuscat mortal de politie duminica seara in timpul unei luari de ostatici in Norvegia, transmite agentia DPA.Potrivit politiei, initial a fost un accident rutier in care a fost implicata masina acestuia si inca una in care se afla o familie, in localitatea Randaberg din sud vestul…

- O femeie din Polonia și-a lasat copilul de doar 3 ani singur in mașina, iar cel mic a plecat cu ea. Gestul iresponsabil al acesteia ar fi putut duce la o adevarata tragedie. Incidentul a avut loc in parcarea unui supermarket din Wroclaw. Deși nu avea permis de conducere, femeia de 30 de ani s-a urcat…

- Titular la Deportivo Alaves in meciul cu Celta (1-1), Ianis Hagi a bifat 69 de minute, iar ziarele spaniole au apreciat evoluția lui. Cotidianul Marca i-a dat doua stele (satisfacator), iar Mundo Deportivo chiar trei, adica „bine”. Ianis Hagi crește de la un meci la altul. Joi seara a fost titularizat…

- Cat costa ITP-ul la mașina in 2023 și la cat timp se face. Inspecția tehnica periodica este obligatorie pentru orice tip de mașina. In funcție de problemele descoperite in timpul verificarii, centrul ITP hotaraște daca autoturismul poate circula in siguranța sau nu. In ceea ce privește data la care…

- Romania si-a atins deja 62% din tintele nationale ale implementarii Agendei 2030 pentru Dezvoltarea Durabila, a afirmat, marti, presedintele Klaus Iohannis.El a avut o interventie in cadrul Summitului privind Obiectivele de Dezvoltare Durabila - Dialogul Liderilor, cuprins in agenda Adunarii Generale…