- Sute de persoane au venit, sambata, cu aproape o ora inainte de deschiderea aquapark-ului din Galați. Vizitatorii s-au inghesuit pentru a avea acces pe plaja Dunarea din Galati, inaugurata sambata. Oamenii au venit cu aproape o ora inainte de deschidere si s-au asezat la coada pentru a avea acces pe…

- Profesorul John Edmunds de la London School of Hygiene and Tropical Medicine si membru al Grupului stiintific consultativ pentru Urgente (Sage) a explicat ca varianta Beta a coronavirusului, descoperita in Africa de Sud, poate scapa mai usor de raspunsul imun generat de vaccinuri, informeaza The Guardian,…

- Un studiu de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, Oxford University si Public Health England a constatat ca persoanele cu dizabilitati profunde de invatare legate de sindromul Down prezinta un risc de deces mare din cauza COVID-19. Pentru aceste persoane riscul e de 36 de ori mai mare decat…

- Pentru a lamuri aceasta dilema, Stephen Evans, profesor de statistici medicale la London School of Hygiene & Tropical Medicine și fost membru al comitetului de siguranța a medicamentelor la Agenția Europeana pentru Medicamente, a ajutat Insider sa descifreze datele cu privire la protectia noastra dupa…

- Toate restrictiile impuse in contextul epidemiologic in Anglia ar putea fi ridicate pe 5 iulie, gratie numarului mare de oameni care aleg sa se vaccineze anti-Covid, a declarat duminica Brendan Wren, profesor la London School of Hygiene and Tropical Medicine, potrivit news.ro. Wren a spus…

- O echipa de oameni de știința britanici a dezvoltat un “senzor Covid” care ar putea detecta daca cineva dintr-o camera este infectat cu Coronavirus in doar 15 minute. Tehnologia ar putea oferi un mod accesibil de a testa un numar mare de oameni in spații inchise, inclusiv cabine de aeronave, case de…

- O echipa de savanți din Marea Britanie a creat un dispozitiv care poate detecta in doar 15 minute daca cineva dintr-o camera este infectat cu temutul coronavirus, relateaza duminica G4Media, care citeaza roboscientific.com, site-ul firmei dezvoltatoare. Dispozitivul folosește senzori ce pot detecta…

- Varianta indiana a virusului, aparent mai transmisibila, inseamna ca tot mai mulți oameni se vor imbolnavi, așa cum se intampla in țari precum India sau Nepal. SUA și cele mai multe state din Europa sunt probabil la adapost, mulțumita vaccinarii, insa pentru mare parte a lumii, scenariul poate fi catastrofal,…